Житель Коми избил двоих мужчин из-за потерявшегося телефона: один человек умер

Житель Воркуты признан виновным в совершении преступлений против жизни и здоровья Фото: архив "КП"

В Воркуте 35-летний мужчина избил двоих знакомых, один из них умер. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми. Трагедия произошла летом прошлого года во время пьяного застолья по улице Димитрова.

Сообщается, что причиной конфликта стал потерявшийся телефон воркутинца. Он был убежден, что сотовый у него украл кто-то из знакомых и обвинил их в воровстве. Слово за слово и ссора уже переросла в избиение.

- В ходе конфликта обвиняемый избил мужчин. Преступными действиями одному из потерпевших причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью, второму – кровоподтеки и ушибленные раны, квалифицированные в последующем, как причинившие легкий вред здоровью, - уточнили в СК.

Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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