Пожарные Коми спасли из огня в многоквартирном доме пожилого мужчину

Неосторожность при курении едва не стоила жизни пенсионеру Фото: Архив "КП"

В городе Микунь Усть-Вымского района Коми накануне загорелась квартира в доме на Советской улице. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Известно, что огонь вспыхнул в седьмом часу утра 3 ноября. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что семь человек самостоятельно покинули квартиры, однако в задымленном здании все еще находился один из жильцов дома. Спасатели помогли пожилому мужчине выбраться наружу и избежать трагических последствий.

- Звеньями газодымозащитной службы из задымленного помещения был спасен мужчина 1954 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курени, - уточнили в ведомстве.

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