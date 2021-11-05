«Чтоб руки поотсыхали»: жителей Коми возмутил фаллический снеговик на детской площадке

Фото: соцсети

Жильцы домов по улице Молодежной были удивлены, когда увидели необычного снеговика во дворе своего дома: посреди детской площадки красовалось сооружение фаллической формы. Взрослые были возмущены тем, что подростки сделали, объяснив свое негодование тем, что снежную фигуру видят маленькие дети.

- Вот, что лепят из снега тупые малолетки, и не где попало, а на детской площадке, где гуляют маленькие детки с родителями. Чтоб у вас руки поотсыхали от такого искусства, - пишет автор фото.

Его поддержали и многие горожане, однако усинцев с чувством юмора оказалось больше. По их словам, дело лишь в видении. По их мнению, на фото изображена всего лишь ракета.

- Может, дети хотят стать космонавтами, а вы!

- Вам-то какое дело, что лепят? Это вообще-то ракета, если у вас мысли плохие, не надо о них всем говорить.

- Какая ракета??? Это глушитель для гаубицы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Большой брат следит за тобой»: в Усинске из-за подростков пришлось установить камеры (подробности)