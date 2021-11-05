На трассе в Коми женщина с ребенком за рулем Vortex врезалась в автогрейдер

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сосногорском районе Коми произошла авария с участием легковушки и автогрейдера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Уточняется, что ДТП было зафиксировано накануне на 405 км трассы Сыктывкар-Ухта. Женщина за рулем Vortex Tingo не учла безопасную дистанцию и врезалась впереди идущий автогрейдер. В салоне в этот момент находилась маленькая девочка 2019 года рождения.

Прибывшие на место медики диагностировали у 33-летней женщины ситуационную гипертензию, а у малышки ушиб лба. Госпитализация им обеим не понадобилась.

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