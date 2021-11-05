В Сыктывкаре 88-летний пенсионер выпал из пассажирского автобуса

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре из салона пассажирского автобуса выпал пожилой мужчина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел накануне на Советской улице.

Водитель пазика отъезжал от остановки общественного транспорта с открытыми дверями автобуса и не убедился, что салон покинули все пассажиры. В один момент 88-летний пенсионер не удержался на ногах и упал на бетонную плиту головой. Мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации сыктывкарец отказался.

По данному факту начато разбирательство.

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