Предприниматели Коми выразили готовность к введению системы QR-кодов

Совещание состоялось 5 ноября в центре «Мой бизнес» Фото: Архив "КП"

В Коми предприниматели выразили готовность к введению системы QR-кодов. Об этом стало известно в ходе совещания главы республики Владимира Уйбы с депутатами Госсовета и региональными бизнесменами.

Предприниматели готовы вводить в своих организациях новые антиковидные меры, при условии, что власти республики помогут им в период пандемии. Конкретно, какие льготы бизнесу предоставят в Коми, станет известно после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением ковида.

Также на нем решится вопрос, который волнует многих жителей республики, будут ли продлевать локдаун после 7 ноября.

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