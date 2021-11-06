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Экономика6 ноября 2021 10:00

Предприниматели Коми выразили готовность к введению системы QR-кодов

Источник:kp.ru
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Совещание состоялось 5 ноября в центре «Мой бизнес»

Совещание состоялось 5 ноября в центре «Мой бизнес»

Фото: Архив "КП"

В Коми предприниматели выразили готовность к введению системы QR-кодов. Об этом стало известно в ходе совещания главы республики Владимира Уйбы с депутатами Госсовета и региональными бизнесменами.

Предприниматели готовы вводить в своих организациях новые антиковидные меры, при условии, что власти республики помогут им в период пандемии. Конкретно, какие льготы бизнесу предоставят в Коми, станет известно после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением ковида.

Также на нем решится вопрос, который волнует многих жителей республики, будут ли продлевать локдаун после 7 ноября.

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