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Общество6 ноября 2021 12:47

В Коми поисковики обнаружили мертвыми двоих пропавших человек

Источник:kp.ru
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За помощью к поисковикам Коми в октябре обращались более 20 раз

За помощью к поисковикам Коми в октябре обращались более 20 раз

Фото: Архив "КП"

В Коми добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в октябре обнаружили мертвыми двоих пропавших жителей республики. Об этом они рассказали в социальных сетях, опубликовав статистику за десятый месяц 2021 года.

По данным поисковиков, всего в октябре была отработана 21 заявка, 13 из которых завершились благополучно: пропавшие были найдены живыми и здоровыми. Отмечается, что еще трое остаются не найденными. Также в статистике говорится, что добровольцы помогли установить личности двоих человек.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются, сообщают волонтеры отряда: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, поисковики выезжают на автономные задачи.

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