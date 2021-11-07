На заправках Сыктывкара изменились цены на топливо

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Вниманию автолюбителей столицы Коми! Стоимость бензина и дизельного топлива в Сыктывкаре вновь скачет. Актуальный ценник по состоянию на 7 ноября сообщает ИА «Комиинформ».

Так автозаправки компании «ЛУКОЙЛ» демонстрируют подорожание топлива от 13 до 27 копеек за литр. АИ-92 был 46,37, прибавил 20 копеек, стал 46,57 рублей. АИ-95 был 48,73, но добавил плюсом 25 копеек, теперь его можно найти за 48,98. 100 стоил 56,70 рублей, прибавил 27 копеек, теперь его стоимость 56,97 рублей. ДТ прибавило в цене 13 копеек, сейчас его стоимость 51 рубль (было 50,87 рублей).

На заправках «Компании 2000» с 1 ноября наблюдается как рост стоимости топлива, так и его падение: АИ-95 - 48,70 рублей (было 48,90) = минус 20 копеек, АИ-92 - 46,35 рублей (было 46,00) = плюс 35 копеек, ДТ - 53,70 рублей (было 50,40) = плюс 3 рубля 30 копеек.

«Движение Коми» больше всех порадует автомобилистов столицы республики. Здесь в основном зафиксировано падение стоимости популярного топлива: АИ-92 - 45,77 (было 46,99) минус 1 рубль 22 копейки, АИ-95 - 47,77 (было 48,99) минус 1 рубль 22 копейки, Ультра ДТ - 54,99 (было 50,49) плюс 4 рубля 50 копеек.

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