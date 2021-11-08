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Происшествия8 ноября 2021 11:00

В Коми заживо сгорел оленевод в вездеходе

Источник:kp.ru
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В Воркуте оленевод сгорел в вездеходе

В Воркуте оленевод сгорел в вездеходе

Фото: Архив "КП"

В Воркуте трагически погиб 51-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Коми, причиной смерти мужчины стали несовместимые с жизнью травмы: он сгорел заживо в своем вездеходе.

Выяснилось, что оленевод закурил во время движения, сигарета выпала и в салоне начался пожар. Выбраться из огненной ловушки воркутинец не смог.

- В результате пожара уничтожен гусеничный вездеход на площади 6 квадратных метров, водитель погиб, - заключили в ведомстве.

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