За незаконно уволенную беременную жительницу Коми вступилась прокуратура

Фото: архив КП.

В Ижемском районе в суде рассмотрят уголовное дело в отношении руководителя одного из местных предприятий, который уволил беременную женщину просто так. Подробности сообщает прокуратура Коми.

Ижемка в марте этого года устроилась работать продавцом в местный продуктовый магазин. В июле она подошла к директору с просьбой освободить ее от тяжелой физической нагрузки, так как в скором времени ей предстояло стать матерью. Врачи запретили женщине поднимать тяжести. Но вскоре после просьбы жительница Ижмы была уволена.

Прокуратура муниципалитета провела проверку и утвердила обвинение в отношении руководителя магазина. Уголовное дело направлено в суд.

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