Сбивший ребенка сыктывкарец за последний год пять раз нарушал ПДД

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В Сыктывкаре в ДТП пострадал ребенок. На несовершеннолетнего на автомобиле наехал водитель ВАЗ 2114. Подробности сообщает ГИБДД по Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в районе четырех часов дня. Молодой водитель 1999 года рождения на машине ВАЗ 2114 ехал по трассе Сыктывкар - Ухта, двигался со стороны Эжвы в направлении столицы Коми.

- В районе автобусной остановки местечка Емваль наехал на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении ГИБДД.

Ребенок 2007 года рождения в результате столкновения получил травмы: ушибы левого коленного сустава, а также левого и правого лучезапястного суставов. Мальчика доставили в больницу.

Уточняется, что водитель за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности в течение года 5 раз (из них 3 раза за превышение скоростного режима). Ведется расследование.

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