В аварии на трассе Сыктывкар - Ухта пострадали два человека

Фото: УГИБДД МВД по Коми Фото: Архив "КП"

На трассе Сыктывкар - Ухта произошла серьезная авария, в которой пострадали люди. По сообщению пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, на 272 км автодороги пикап Toyota Hilux вылетел в кювет. За рулем был 63-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел на обочину и опрокинулся. В салоне в этот момент была еще 60-летняя пассажирка.

Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы, пенсионерка же получила ушиб грудной клетки и, возможно, закрытый перелом ребер.

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