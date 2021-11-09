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Общество9 ноября 2021 12:20

В Коми снижается заболеваемость ОРВИ

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми наблюдается тенденция к снижению заболеваемостью ОРВИ. Такой вывод можно сделать из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

Так, за минувшую неделю к медикам за помощью с симптомами ОРВИ обратились 8 436 человек, в том числе детей – 3 719. Среди заболевших – 44,1% составляют дети в возрасте до 14 лет и 55,9% - взрослое население.

Напомним, неделей ранее данный показатель был равен 11 236 пациентам, в их числе 5379 дети.

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