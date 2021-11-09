«Ставила на гречку и била»: в Коми мать двоих детей измывалась над ними в течение года

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В Ухте женщина предстала перед судом за истязание своих двоих маленьких детей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В течение года женщина измывалась над своими детьми различными способами. Так, девочка 11 лет и мальчик 9 лет были подвержены физическому и психологическому насилию. Их мать заставляла детей стоять на гречке на протяжении нескольких часов, била их ремнем, а также не давала пить.

- Женщина уклонялась от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, высказывала сыну и дочери пожелания зла и оскорбления в нецензурной форме, - рассказали в ведомстве.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, а женщина была признана виновной и получила наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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