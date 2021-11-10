В Коми спасли из загоревшегося салона машины 2-летнего ребенка

В Печоре пожарные спасли ребенка из загоревшейся машины Фото: Архив "КП"

В Печоре загорелась машина, в результате пожара пострадал двухлетний ребенок. Об этом «КП-Коми» сообщили в МЧС по республике.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Булгаковой. Очевидцы сообщили о возгорании легковушки и уже через три минуты пожарные были на месте. Когда спасатели прибыли на вызов, они увидели, что в салоне находится ребенок.

Мальчика оперативно достали из машины и передали медикам. Ребенок успел надышаться дымом: было принято решение экстренно госпитализировать малыша.

На данный момент дознаватели устанавливают причину пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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