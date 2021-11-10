Запрещенный Сыктывкарским горсудом фильм внесли в список экстремистских материалов

Советский фильм пополнил список экстремистских материалов, составленный Минюстом. Фото: Нина ЮШКОВА

Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов. Черно-белую ленту, выпущенную в 1973 году Центральной студией документальных фильмов, в июле 2021-го запретил Сыктывкарский суд.

Напомним, псевдодокументальный советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» был снят в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но так и не вышел в широкий прокат. Спустя много лет его цифровая копия попала в интернет. Продолжительность записи - почти полтора часа. Картина начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: «В этом фильме изложены факты...». В ней представлена антисионистская точка зрения.

Ныне Роскомнадзор советский фильм внес в перечень экстремистских материалов. В сообщении говорится о том, что лингвистическая экспертиза выявила в картине «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам».

Фильм считается псевдодокументальным и не демонстрировался в широком прокате. В нем рассказывается о подрывной деятельности сионистов против СССР и их сотрудничестве с нацистами.

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