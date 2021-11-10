В Коми пожарные спасли из огня 17-летнего подростка

В Ухте на пожаре в балке спасли 17-летнего юношу Фото: Архив "КП"

В Ухте на промышленной дороге Ярега-Первомайск загорелся деревянный балк. В огненной ловушке оказался 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что огонь вспыхнул накануне, 9 ноября, рано утром. Прибывшие на место спасатели эвакуировали юношу из задымлённого помещения и передали его медикам.

На данный момент начата проверка по факту возгорания объекта. Дознаватель предстоит установить истинную причину пожара.

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