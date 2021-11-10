В Коми вместо скандальной фермы в Палевицах планируют построить новую

Фото: сообщество в соцсетях "Доска позора Коми"

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов прокомментировал плачевную ситуацию на сельхозпредприятии "Палевицы". Он подчеркнул, что предприятию необходимо помочь и инвестировать в строительство новых мощностей.

"Этот случай - яркий пример, когда износ основных фондов влияет на всё предприятие. Мы понимаем, что необходимость строительства нового животноводческого помещения назрела уже давно. И если предприятие переведет свое поголовье в новую современную ферму, то результат будет обеспечен", - сообщил министр.

Строительство фермы на 498 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания в д. Ивановка Сыктывдинского района (ООО "Палевицы") планируется в 2023 году.

Напомним, специалисты регионального Минсельхоза оперативно выехали в хозяйство для проверки сигнала в соцсетях, когда работница фермы написала о нарушениях, которые происходят на ферме, а также приложила фотографии, где коровы находятся в стойле в навозе по колено.

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