В Сыктывкаре осудят напавшего на бригаду скорой помощи 28-летнего мужчину. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела по факту нападения на бригаду скорой помощи.

Напомним, в октябре этого года 28-летний парень, будучи пьяным, избил фельдшера и водителя, прибывших на вызов по улице Морозова. В результате нападения фельдшеру были причинены кровоподтеки и ссадины, водителю - телесные повреждения, квалифицированные в последующем как причинившие легкий вред здоровью.

Уже в отделении полиции мужчина всю вину признал и раскаялся. В ближайшем будущем дальнейшую судьбу парня должен определить суд.

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