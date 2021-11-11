В Коми 4-дневный младенец заразился коронавирусом от матери

Фото: Минздрав Коми

В традиционном видеообращении глава Коми Владимир Уйба поднял тему заболеваемости коронавирусом среди детей. Он подчеркнул, что сейчас дети в республике стали болеть ковидом чаще и тяжелее.

В регионе даже появился собственный антирекорд: самому молодому зараженному коронавирусу оказалось всего 4 дня. Младенец появился на свет от заболевшей ковидом матери.

Владимир Уйба подчеркнул, что этот случай – показатель того, что нужно пройти вакцинацию, чтобы не заражать собственных детей. О том, что малыши стали болеть чаще, говорит и статистика: в начале года в Коми госпитализировали с ковидом 49 ребят, во втором квартале года в больницу положили уже 72, а за третий квартал лечение от ковида прошел сразу 241 ребенок. К 10 ноября в больницах республики лежали 76 детей с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре изменилось возрастное соотношение зараженных коронавирусом (подробности)