В Сыктывкаре уволили более 20 сотрудников архитектурного бюро

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В Сыктывкаре уволили 24 сотрудников архитектурно-планировочного бюро. Причиной полного сокращения штата стала ликвидация организации, заявили в мэрии города.

Власти уверили, что без работы уволенные сотрудники не останутся: их трудоустроят в в управление архитектуры.

Ранее стало известно, что бюро будет ликвидировано из-за изменения действующего законодательства в сфере градостроительства и землепользования. На сегодняшний день работа централизована в одном органе администрации - управлении архитектуры, городского строительства и землепользования, поэтому в существовании бюро нет необходимости.

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