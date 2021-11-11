В Коми за девять месяцев 2021 года обнаружили 27 фальшивых банкнот

Фото: архив КП.

В Коми гуляют поддельные банкноты, сообщает Банк России. Статистика за девять месяцев выявила аж 27 фальшивых купюр на территории региона.

Из них 24 – Банка России, 3 – иностранная валюта. В процентном соотношении 88% – пятитысячные купюры (21 штука). Три иностранные фальшивки – две стодолларовые и одна 50 евро.

Уточняется, что десять российских подделок и три «иностранки» нашли в Сыктывкаре. Еще шесть фальшивок изъято в Воркуте, четыре в Печоре и по две в Ухте и Усинске.

- Проверяйте тысячные и пятитысячные банкноты, если продаете что-то с рук или получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе. Банкноты, подлинность которых вызывает сомнение, можно сдать на бесплатную экспертизу в любой банк, – советует специалисты Банка России по Коми.

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