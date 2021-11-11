В историческом центре Сыктывкара перекрыли движение по одной из улиц

В Сыктывкаре перекрыли движение по улице в историческом центре города Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре перекрыли улицу Куратова. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что движение ограничено на половину проезжей части в районе дома № 93. Неудобства жителям города придется терпеть до 1 декабря.

Власти заранее просят продумать свой маршрут, чтобы избежать пробок на дороге.

- В связи с сужением проезжей части из-за перекрытия дороги, в часы пик могут образовываться заторы, - заявили в мэрии Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре уволили более 20 сотрудников архитектурного бюро (подробности)