В историческом центре Сыктывкара перекрыли движение по одной из улиц

В Сыктывкаре перекрыли движение по улице в историческом центре города
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре перекрыли улицу Куратова. Об этом сообщили в городской администрации.
В мэрии уточнили, что движение ограничено на половину проезжей части в районе дома № 93. Неудобства жителям города придется терпеть до 1 декабря.
Власти заранее просят продумать свой маршрут, чтобы избежать пробок на дороге.
- В связи с сужением проезжей части из-за перекрытия дороги, в часы пик могут образовываться заторы, - заявили в мэрии Сыктывкара.
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