Южные районы Коми накроет снежным штормом

Фото: архив КП.
Коми накрывает снежным одеялом. Некоторые муниципалитеты республики подвержены белым осадкам больше, чем остальные, рассказывает ЦГСМ по Коми.
Как прогнозируют синоптики, в ночь на 12 ноября (с сегодня на завтра) в южных районах региона ожидается сильный снегопад. Вплоть до ухудшения видимости.
Под удар стихии попадают Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский, Койгородский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы, а также Сыктывкар.
Будьте осторожны!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики советуют внимательнее смотреть под ноги
Дороги будут скользкими, а холода станут крепчать (подробности)