Южные районы Коми накроет снежным штормом

Фото: архив КП.

Коми накрывает снежным одеялом. Некоторые муниципалитеты республики подвержены белым осадкам больше, чем остальные, рассказывает ЦГСМ по Коми.

Как прогнозируют синоптики, в ночь на 12 ноября (с сегодня на завтра) в южных районах региона ожидается сильный снегопад. Вплоть до ухудшения видимости.

Под удар стихии попадают Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский, Койгородский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы, а также Сыктывкар.

Будьте осторожны!

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