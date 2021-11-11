«Я замерз и слишком много выпил»: ухтинский «Дракула», заночевавший в ритуальном салоне, выслушал приговор суда

Фото: архив КП.

Житель Ухты в одну из холодных сентябрьских ночей 2021 года замерз так сильно, что разбил витрину ритуального салона и забрался внутрь. Оказалось, нахулиганил 19-летний местный житель: в салоне он залез прямо в гроб, чтобы... переночевать.

Как сообщает прокуратура Коми, в салоне парнишка обнаружил девять рулонов туалетной бумаги, банку варенья, кофе и чай, которые спрятал под своей одеждой. После этого молодой человек залез в «ложе», закрыл себя крышкой и довольный вырубился.

После звонка очевидцев разбоя на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Эксперт-криминалист обнаружил в одном из гробов мирно сопящего молодого «Дракулу».

- Я очень сильно замерз и слишком много выпил, - объяснил выбор спального места горожанин. Поэтому и залез в салон ритуальных услуг: там тихо и спокойно.

Вину в разбое парень признал. Даже устроился на работу и возместил владельцу салона материальный ущерб. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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