В Коми владелец пса выплатит семье пострадавшей от укуса девочке 50 тысяч рублей

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Близ Ухты в поселке Шудаяг еще этим летом, 9 июля, на двухлетнюю девочку напала самовыгульная собака и сильно покусала. Теперь хозяин животного должен компенсировать семье ребенка моральный вред по решению суда, сообщает прокуратура Коми.

В тот день ничего не предвещало беды. Но все случилось слишком быстро, чтобы родители ребенка как-то могли оперативно среагировать. Вдруг откуда-то взявшаяся собака, крики, слезы... Малышку привезли в травмпункт с ранениями руки, оказали помощь, а также вакцинировали от бешенства.

Закон гласит: выгул домашних животных должен быть безопасным для людей, других животных, чужого имущества. И если не дай бог случилась беда, то владельцы домашних животных обязаны возместить ущерб.

- Прокурор Ухты обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. Суд удовлетворил требования, взыскав с жителя Ухты в пользу пострадавшей девочки 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

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