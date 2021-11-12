В Сыктывкаре новый детский сад планируется возвести к концу 2022 года

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре в довольно скором времени возведут новый детский сад на 270 мест. Дошкольное образовательное учреждение разместится по улице 65-летия Победы (рядышком с остановкой) и будет рассчитано на 270 мест. Вчера, 11 ноября, столичная мэрия выдала разрешение на строительство.

Как сообщает администрация города, организацию аукциона по поиску подрядной организации обеспечивает Служба единого заказчика Республики Коми регионального Минстроя. Планируется, что новый детский садик, аналогичный тому, что возведен в Емвале Эжвинского района в начале этого года, построят до конца 2022 года.

Что будет в новом двухэтажном кирпичном садике на 12 групп? Бассейн, пищеблок, музыкальный, спортивный и кружковый залы, помещения персонала, санузлы, прачечная с местом для сушки и хранения белья.

Кроме того, для детей предусмотрены медкабинет, процедурная и две палаты изолятора с отдельным санузлом, а также 12 игровых площадок с навесами для групп, одна детская спортивная площадка, предусмотрено обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов, кустарников и деревьев. Красота!

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