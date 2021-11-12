Ухтинская пенсионерка отдала мошенникам свыше шести млн рублей

Фото: архив КП.

В Ухте пенсионерка 1948 года рождения отдала мошенникам свыше шести миллионов рублей. Подробности преступления сообщает МВД по Коми.

На мобильный телефон позвонил некто неизвестный, который представился сотрудником банка. По словам потерпевшей, незнакомец напугал: мол, пришлось заблокировать банковские карты женщины, так как их пытались обналичить мошенники. Ухтинка поверила звонившему и начала действовать по его инструкциям: для начала назвала мужчине данные паспорта и пароль от онлайн-банка. На карточках женщины было свыше шести миллионов рублей (6 045 550 рублей), и она не хотела терять свои сбережения.

А далее последовала череда махинаций, включающей поход в банк, операций по переводу, создании новой карты дистанционно, в результате которых ухтинка отдала неизвестным все деньги со своих карточек. Спустя время пенсионерка спохватилась, но было уже поздно. Денежки испарились, будто их и не бывало. Мало того, женщина осталась должна банкам по кредитным обязательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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