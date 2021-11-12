В Коми 56-летний мужчина въехал в знак и вылетел в кювет

Фото: УГИБДД МВД по Коми
В Сосногорске произошла серьезная авария: 56-летний водитель Mitsubishi Galant врезался в дорожный знак и съехал в кювет. О ДТП подробно рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.
Уточняется, что инцидент был зафиксирован накануне в семь вечера на улице Зои Космодемьянской. Мужчина не справился с управлением иномарки и въехал в столб, а затем его откинуло в кювет.
Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. От более тяжких травм его спасли пристегнутые ремни безопасности.
По данному факту начато разбирательство.
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