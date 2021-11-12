Сыктывкарца будут судить за переделку сигнального пистолета в огнестрельное оружие

Оружие мужчина хранил у себя дома вплоть до изъятия его сотрудниками полиции Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на скамью подсудимых отправится 55-летний местный житель. Его обвиняют в в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, сообщает республиканская прокуратура.

Из материалов дела следует, что увлеченный интересом к различным видам оружия сыктывкарец в 2019 году, находясь по работе в Ханты-Мансийском автономном округе, приобрел два сигнальных пистолета, один из которых был в разобранном виде, а также патроны к нему.

Вернувшись в Сыктывкар, мужчина самостоятельно внес в конструкцию пистолета ряд изменений, в результате чего оружие стало пригодным для стрельбы самодельными патронами и металлическими шариками. По своим техническим характеристикам пистолет после внесенных изменений стал относиться к категории гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, на хранение которого в силу закона необходимо получить соответствующую лицензию.

Оружие мужчина хранил у себя дома вплоть до изъятия его сотрудниками полиции. В ходе обыска у него в квартире также были обнаружены несколько единиц гражданского оружия, самодельная пневматическая винтовка, непригодная для стрельбы, а также муляж гранаты.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, пояснив, что действительно внес изменения в конструкцию пистолета, однако не знал, что в результате данных манипуляций оружие станет относиться к разряду огнестрельного. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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