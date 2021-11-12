Житель Сыктывкара, разгромивший два автомобиля из-за того, что замерз, получил срок

Житель Сыктывкара выслушал приговор за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений. Как сообщает пресс-служба вечером 19 февраля 2021 года нетрезвый сыктывкарец возле дома № 5 по улице Димитрова беспричинно ударил ногой по зеркалу заднего вида автомобиля KIA Ceed, принадлежащий не знакомой ему женщине. Ущерб владелице авто превысил 27 тысяч рублей.

Сразу после этого металлической палкой хулиган стал наносить удары по машине Volkswagen Tiguan, владелец которой также был незнаком правонарушителю. В результате ударов оказались повреждены передняя и задняя правые двери, переднее правое крыло и правая передняя стойка, зеркало заднего вида и стеклоочиститель задней двери, всего на сумму 147 тысяч рублей. Примечательно, что автомобиль потерпевший приобрел за несколько дней до инцидента.

Вину в содеянном мужчина признал частично, не согласившись с хулиганским мотивом своих поступков. Он пояснил, что в тот день на улице было -30 градусов, он был без верхней одежды и сильно замерз, поэтому решил стучать по машинам в надежде, что их владельцы выйдут из подъезда, а он забежит внутрь погреться. Громить машины он начал после того, как понял, что никто не обращает на него внимания.

Суд признал жителя Сыктывкара виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В ходе расследования дела он частично возместил причиненный преступлением ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

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