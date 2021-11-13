В полиции Ухты скончался подозреваемый в краже бутылки рома

Фото: архив КП.

В Ухте прямо в отделении полиции умер человек. Сюда его доставили по подозрению в краже бутылки рома из магазина.

Всё случилось 10 ноября. 42-летний мужчина находился в камере административно задержанных и ждал судебного заседания. Неожиданно задержанному стало плохо, он скончался. Когда подозреваемому стало плохо, полицейские постарались сделать всё, чтобы его спасти, оказали первую помощь. Но приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Спасти его не удалось.

Тут же на место выехали следователи с проверкой. Как сообщили «КомиОнлайну» ухтинские следователи, после проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина: отсутствие события преступления. Уточняется, что экспертиза установила, что причиной смерти мужчины, приехавшего из Троицко-Печорского района, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В Ухте задержанный не имел постоянного места жительства. В магазине он украл ром, его задержали.

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