В поселке под Ухтой пожарные спасли четырех человек из горящего дома

Фото: архив КП.

Пожарные Коми вновь демонстрируют силу духа, храбрость, смелость и неимоверную решимость в самых ужасных ситуациях. В поселке Яреге, что под Ухтой, вчера пожарные спасли четырех человек из огня. Подробности рассказывает МЧС по республике.

Как следует из релиза пресс-службы регионального МЧС, сигнал в пожарно-спасательную службу города Ухты поступил в районе 16:30 13 ноября.

- Горит квартира деревяшки по Октябрьской два! - кричали на том конце провода. - Это Ярега! Приезжайте скорее!

Пожарные на место ЧП приехали за три минуты. До их прибытия из горящего дома уже самостоятельно эвакуировались 15 человек. Спасатели незамедлительно рванули в задымленные помещения и в считанные секунды вытащили из опасного дома еще четверых человек. К счастью, никто не пострадал.

Уточняется, что пожар потушили буквально за час. В результате происшествия сгорели вещи на площади 6 м2. В тушении огня участвовали 13 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительной причиной возгорания называется неисправность электрооборудования.

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