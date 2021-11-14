Жителя Коми привлекли к ответственности за смену места жительства

Фото: Росгвардия Коми.

Сотрудники Управления Росгвардии по Республики Коми за последнюю неделю изъяли пять охотничьих ружей и выявили 14 правонарушений в области оборота оружия на территории региона.

Как сообщает пресс-служба Управления, большинство нарушений случилось из-за того, что граждане не соблюдали сроки продления разрешительных документов. За что и были привлечены к административной ответственности. По закону продлить срок действия разрешения необходимо не позднее, чем за месяц до его истечения.

К тому же, к ответственности привлечен и хозяин оружия, который вовремя не сообщил в Управление об изменении места жительства, уточняет ведомство.

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