Жители Коми могут проверить экологическую грамотность в экодиктанте

Кордон Шежим, Троицко-Печорский район, Республика Коми. Фото: Екатерина САВЕНКО

Жители Коми с 14 по 21 ноября могут глобально проверить свою экологическую грамотность. По всей стране пройдет ежегодный Всероссийский экологический диктант, в котором могут принять участие все желающие.

Проверить себя просто – достаточно зарегистрироваться на сайте проекта Экодиктант.рус. Уточняется, что мероприятие проводится преимущественно в онлайн-формате, но есть и офлайн-площадки. Кстати, участвовать могут как жители России, так и лица, проживающие за рубежом.

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