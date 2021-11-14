В Сосногорске два пожара на Лесной выгнали на улицу 53 человека

Фото: архив КП.

В субботу, 13 ноября, в Сосногорске было жарко. За минувшие сутки в городе пожарные потушили аж два пожара, оба в вечернее время. Подробности сообщает МЧС по Коми.

Сигнал о первом возгорании поступил в пожарно-спасательную службу города в районе 17:00. Очевидцы сообщали, что горит жилой кирпичной дом по улице Лесная.

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 32 человека. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Второй пожар случился позднее, в районе 20:40 так же по Лесной улице. Пожарные приехали на место происшествия за 7 минут, все жильцы, 21 человек, до приезда огнеборцев успели сами эвакуироваться. Пострадавших нет. Причина возгорания в обоих случаях устанавливается.

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