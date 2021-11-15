«Ну и мужики пошли»: в Сыктывкаре молодой человек повалил в сугроб пенсионера

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре горожане стали очевидцами возмутительной картины: молодой человек с алкоголем в руках толкнул в снег пенсионера с лыжными палками. Пожилой сыктывкарец вышел в тот день на прогулку для занятий скандинавской ходьбой, но стал участником конфликта.

Сцену разбирательств засняли жители города, которые выложили видео в Сеть. Ролик сразу же вызвал шквал критики и недовольства. Под раздачу попал, как и пьяный молодой человек, так и автор видео.

- Баран не может найти себе равного соперника, позор на пожилых кидаться!

- Автор герой. Снимает со стороны.

- Позор тому, кто снимал это видео. В первую очередь надо было подойти и помочь пожилому человеку, а не, как баран, снимать.

- Ну и мужики пошли.

На данный момент неизвестно, обращался ли пенсионер в полицию и чем закончилась история. Редакция «КП-Коми» направило запрос в МВД.

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