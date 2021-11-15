Льготные тарифы на тепло и воду продлили в Коми

Для населения они будут действовать в течение всего 2022 года Фото: Архив "КП"

В Коми продлены льготные тарифы на тепло и воду. Они будут действовать для жителей республики вплоть до конца 2022 года. Это стало известно во время заседания Госсовета региона.

Также сообщается, что льготы на названные комуслуги бюджетным организациям и малому бизнесу будут предоставлены лишь в первые шесть месяцев следующего года.

Напомним, в Коми уже больше десяти лет применяют льготные тарифы на тепло, с 2015 — на водоснабжение и водоотведение, с 2020 — на вывоз твердых коммунальных отходов.

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