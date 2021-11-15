В Коми две женщины с детьми застряли в ручье

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В Коми две женщины с тремя девочками застряли на машине в ручье. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на ухтинских спасателей. Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября на 25 километре лесной дороги Боровой - Диасерья.

Женщины выехали в дорогу 14 ноября днем, они пользовались помощью навигатора, который вел их из Ухты до Усть-Кулома. В какой-то момент система проложила маршрут через грунтовую лесовозную дорогу Боровой - Диасерья, где ухтинки застряли в ручье. В салоне в этот момент были девочки 13 и 11 лет.

Уже ближе к ночи на помощь застрявшим пришли местные, которые помогли им выбраться из ручья и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники СПАС-Коми эвакуировали всех пятерых к их родственникам в поселок Водный, а сломанную машину отбуксировали в теплый бокс.

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