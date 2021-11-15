На благоустройство в Коми потратят больше миллиарда рублей

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На формирование комфортной городской среды в 2022-2024 годах в Коми направят более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в в 46 муниципалитетах Коми планируют благоустроить 76 дворов и 78 общественных территорий. За девять месяцев в рамках регионального проекта завершилось благоустройство 58 общественных и 55 дворовых территорий.

В 2022-2024 годах реализация регионального проекта продолжится. На эти цели потратят 1,3 миллиарда рублей. За это время планируют обустроить не менее 255 общественных территорий и 123 дворовые территории.

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