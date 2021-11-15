В Коми расселят два неперспективных поселка

Фото: Ирина БУРЦЕВА

В Коми планируют расселить два неперспективных поселка, расположенных в районе Печоры. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального Игорь Кузьмичев.

Расселение проводится в рамках госпрограммы, направленной на улучшение жилищных условий граждан. Планируется, что жильем обеспечат людей, которых переселяют из малозаселенных, неперспективных поселков Косью и Березовка в районе Печоры. На эти цели потратят 25,5 миллиона рублей. Это позволит до конца года переселить 22 семьи.

В 2023 году планируется завершить работы по переселению 28 семей из поселка Березовка. В 2022 году на эти цели выделят 25 миллионов рублей, а в 2023 году – 15 миллионов.

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