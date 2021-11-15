В Коми камеры засняли, как школьник замучил голубя

Фото: скриншот видео Фото: Архив "КП"

В Инте мальчик замучил голубя. Об этом сообщили в городской администрации. Поступок подростка запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как школьник несколько раз бьет птицу по голове, а затем швыряет в сторону, ну уже через пару секунд вновь подбирает голубя и идет с ним в руках. Поведение ребенка сильно обеспокоило властей и она передали материалы в профильные органы с просьбой разобраться в случившемся.

- Сегодня мы получили видео, на котором подросток издевается над голубем. Прискорбно осознавать, что некоторые дети не осознают ценность жизни маленьких существ. И страшно от понимания, что это происходит в нашем городе. Люди становятся равнодушными и безжалостными. И эта немотивированная агрессия идет с детства. Жестокие подростки даже не задумываются, что птицы и животные точно также, как и человек, испытывают страх и боль. Призываем родителей, обратите внимание на поведение своих детей, проведите профилактические беседы, займитесь воспитанием духовного содержания ребенка, объясните ценность каждой жизни, - цитирует мэрию Инты БНК.