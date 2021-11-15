В Коми осудили мужчину за фотожабу с обнаженной моделью

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В Коми 19-летняя девушка заставила своего знакомого заплатить штраф за оскорбление в ее адрес. По данным республиканской прокуратуры, жительница Усинска стала жертвой обидной фотожабы: молодой человек разместил в соцсетях фото обнаженной модели, заменив ее лицо на лицо истицы. Картинка сопровождалась оскорбительной надписью.

Девушка такое поведение терпеть не стала и написала заявление на парня. Усинец свою вину признал, но заявил, что просто неудачно пошутил, а обидеть никого не хотел.

- Мировой судья Девонского судебного участка Усинска на основании постановления прокуратуры города признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

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