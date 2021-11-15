В Коми посадили пособника в мошенничестве

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В Усинске 40-летнего местного жителя признали виновным в пособничество в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигуранта был заместителем начальника управления материально-технического обеспечения одной из нефтегазодобывающей компаний. В 2014 году предприятие заключило с фирмой договор на поставку в Ярегу четырех паровых водотрубных котлоагрегатов. По условиям договора оплата товара предусматривалась в рублях по курсу доллара США, установленного Центробанком на дату поставки оборудования грузополучателю.

Фактический владелец и руководитель организации-поставщика решил изготовить и предъявить к оплате фиктивные документы на иную дату, в которой курс доллара был значительно выше, чем на реальную дату поставки. Это неизбежно приводило к увеличению стоимости оборудования. К выполнению задуманного поставщик привлек заместителя начальника управления материально-технического обеспечения организации – приобретателя оборудования. Он обеспечил незаконную замену первичных документов, на основе которых произведена необоснованно завышенная оплата оборудования. В результате сумма ущерба нефтедобывающей организации превысила 137 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела эти деньги заплатили потерпевшей организации.

Экс-заместитель начальника управления МТО вину в совершении преступления не признал. Суд признал бывшего сотрудника нефтедобывающей организации виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении фактического владельца и руководителя организации-поставщика прекращено в связи со смертью. Приговор не вступил в законную силу.

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