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Происшествия15 ноября 2021 13:58

В Коми женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 416 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Мошенники украли у жительницы Инты 1981 года рождения 416 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником ООО «Газпроминвест». Под предлогом получения дивидендов на фондовой бирже собеседник убедил жительницу Инты перевести деньги на различные банковские счета. В общей сложности горожанка перевела 416 тысяч рублей на счета, которые ей указали в разговоре. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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