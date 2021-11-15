В Коми женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 416 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Инты 1981 года рождения 416 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником ООО «Газпроминвест». Под предлогом получения дивидендов на фондовой бирже собеседник убедил жительницу Инты перевести деньги на различные банковские счета. В общей сложности горожанка перевела 416 тысяч рублей на счета, которые ей указали в разговоре. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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