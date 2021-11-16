В Коми сразу два авто насмерть переехали 59-летнего мужчину

В Прилузском районе пьяный мужчина сбил пешехода Фото: Архив "КП"

На трассе в Коми произошла смертельная авария, унесшая жизнь 59-летнего мужчины. Подробности трагедии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, ДТП было зафиксировано накануне 627 км дороги Чебоксары-Сыктывкар. Пьяный 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-21101 не заметил переходящего дорогу пешехода и влетел в него. От удара мужчину откинуло на встречку, где его переехал 32-летний водитель МАЗ. Пешеход умер от тяжелых травм до приезда медиков.

В инспекции добавили, что на погибшем не было светоотражающих элементов, а пересекал он проезжую часть вне специального перехода.

По данному факту возбуждено уголовное дело, начато разбирательство.

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