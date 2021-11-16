В Коми столкнулись три авто: пострадала 15-летняя девушка

Фото: ГИБДД Ухты

В понедельник, 15 ноября, в Ухте столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала 15-летняя девушка. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около пяти вечера. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2110 со стороны улицы Октябрьской по улице Мира по крайней правой полосе дороги с односторонним движением. Напротив дома №16 он решил перестроиться и врезался в ВАЗ–2112. После этого «десятка» столкнулась с припаркованным Nissan Primera.

В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения, находившаяся в салоне ВАЗ-2112. Она была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшую увезли в больницу.

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