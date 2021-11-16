«Заместитель прокурора» украл у трех жителей Коми 9 миллионов

Фото: архив КП

В Коми мошенники, представляющиеся заместителем прокурора, украли у трех человек 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Коми предупреждает о новой схеме хищения денежных денег, которую используют телефонные мошенники. Неизвестные звонят людям с виртуальных номеров, идентичных телефонным номерам прокуратуры. Представляясь заместителем прокурора, злоумышленники обращают внимание на номер телефона, с которого они звонят, предлагают зайти на сайт надзорного ведомства, чтобы убедиться в его подлинности, увидеть в соответствующем разделе сайта фотографию и ФИО заместителя прокурора республики.

После этого человека убеждают принять в оперативно-разыскных мероприятиях и для этого совершить ряд банковских операций. В итоге потерпевшие переводят мошенникам крупные суммы, а также узнают, что на их имя оформлены кредиты. Так, у троих жителей Коми мошенники украли таким способом 9 миллионов рублей.

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