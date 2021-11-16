В Коми девушка хотела купить собаку и лишилась 5 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Ухты 2003 года рождения 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка нашла объявление о продаже щенка шпица. Она связалась с автором, и незнакомец сообщил, что деньги за животное нужно перевести на номер карты. Ухтинка отправила собеседнику 5 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал отвечать на сообщения, а девушка так и не получила щенка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Мошенники украли у жительницы Коми 5 тысяч рублей