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Происшествия16 ноября 2021 10:19

В Коми девушка хотела купить собаку и лишилась 5 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Ухты 2003 года рождения 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка нашла объявление о продаже щенка шпица. Она связалась с автором, и незнакомец сообщил, что деньги за животное нужно перевести на номер карты. Ухтинка отправила собеседнику 5 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал отвечать на сообщения, а девушка так и не получила щенка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Мошенники украли у жительницы Коми 5 тысяч рублей