Коми на первом месте в СЗФО по доступности отдыха на Новый год

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Коми заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по доступности отдыха на Новый год. Об этом портал бронирования Санатории-России.рф.

В санаториях Коми встреча Нового года обойдется в 8150 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января. В эту сумму входит проживание, питание и лечение. Отдых в Коми оказался самым дешевым в СЗФО. В Ненецкого автономном округе эта сумма составит 8200 рублей, в Вологодской области – 8630 рублей, в Архангельской - 9130, а в Псковской – 9150.

Самыми дорогими в СЗФО для встречи Нового года станут Санкт-Петербург (14110 рублей) и Калининградская область (14050 рублей), а в стране - Москва (15600 рублей), Тюменская область (14900 рублей) и Московская область (14790 рублей). В самых популярных южных курортных направлениях в Краснодарском крае и Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи рублей и 13,1 тысячу рублей, соответственно.

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